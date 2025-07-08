Пашинян заявил о захвате Армянской апостольской церкви «антихристом и собакоедом»

По его словам, Первопрестольный Эчмиадзин якобы захвачен «антихристианской, распутной, антинациональной и антигосударственной группой». Кроме того, Пашинян утверждает, что «Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед», и ААЦ необходимо освободить от него.
«Я буду руководить этим освобождением», — заключил политик.
Отношения между ААЦ и правительством Армении обострились после заявлений Пашиняна о принадлежности Карабаха Азербайджану. Верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II призвал к отставке Пашиняна. С конца мая премьер регулярно критикует католикоса и архиепископов, требуя их покинуть церковь из-за информации о якобы нарушении обета безбрачия.
В конце июня в Армении арестовали двух архиепископа ААЦ по подозрению в захвате власти и планировании террористических в стране. Кроме архиепископов арестованы еще 15 человек. В ААЦ задержание архиепископов назвали «личной местью» и призвали их отпустить.
В 2024 году один из арестованных архиепископов, лидер протестного движения «Священная борьба» Баграт Галстанян объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики Пашиняна в вопросе делимитации границ с Азербайджаном.