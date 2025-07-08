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Появилось видео удара по ТЦК в Харькове

Ранее сообщалось об ударах по военкоматам в Запорожье, Кременчуге и Полтаве.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появилось видео нанесения ударов по зданию ТЦК в Харькове.

Судя по опубликованным кадрам, здание ТЦК атаковали несколько беспилотников. На месте прилетов начался пожар.

Напомним, здание военкомата в Харькове стало целью ударов в минувший понедельник. В тот же день было атаковано здание ТЦК в Запорожье. Ранее стало известно об ударах по военкоматах в Кременчуге и Полтаве.

По информации российских военкоров, жители Украины начали делиться с российскими военными координатами ТЦК для дальнейших ударов по ним.