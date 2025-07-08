Появилось видео удара по ТЦК в Харькове

В Сети появилось видео нанесения ударов по зданию ТЦК в Харькове.
Судя по опубликованным кадрам, здание ТЦК атаковали несколько беспилотников. На месте прилетов начался пожар.
Напомним, здание военкомата в Харькове стало целью ударов в минувший понедельник. В тот же день было атаковано здание ТЦК в Запорожье. Ранее стало известно об ударах по военкоматах в Кременчуге и Полтаве.
По информации российских военкоров, жители Украины начали делиться с российскими военными координатами ТЦК для дальнейших ударов по ним.