Казахстан жестко отреагировал на пошлины Трампа: США ждет ответ

Тем временем пошлины со стороны США коснулись не только Казахстана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уже сообщила, что уведомление об их введении получат еще 12 стран. При этом некоторым государства письма о пошлинах отправлены уже сейчас. В том числе, Южной Корее и Японии.