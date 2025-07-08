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Казахстан жестко отреагировал на пошлины Трампа: США ждет ответ

Минторг Казахстана готовит ответ на 25-процентные пошлины со стороны США.

Источник: Комсомольская правда

Министерство торговли и интеграции Казахстана анонсировало ответ на 25-процентные пошлины со стороны США. С соответствующим заявлением выступила пресс-служба ведомства центральноазиатского государства.

Как известно, пошлины против Астаны Вашингтон ввел в понедельник, 7 июля. Тогда американский лидер Дональд Трамп лично обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, направив письмо. В нем он подчеркнул, что новые правила начнут действовать уже с 1 августа 2025 года.

Однако теперь ситуацию прокомментировал Минпромторг Казахстана. В ведомстве подчеркнули, что оставлять ситуацию не намерены. Поэтому готовится официальный ответ. Какой именно — пока не уточняется.

«В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ», — сообщили в ведомстве.

Тем временем пошлины со стороны США коснулись не только Казахстана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уже сообщила, что уведомление об их введении получат еще 12 стран. При этом некоторым государства письма о пошлинах отправлены уже сейчас. В том числе, Южной Корее и Японии.

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