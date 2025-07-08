Грузовые суда в Красном море подверглись новым нападениям боевиков

Хуситы заявили, что они потопили судно, но Майкл Бодуроглу, представитель Stem Shipping, один из коммерческих менеджеров судна, заявил, что не было независимого подтверждения того, что это произошло. Экипаж сообщил о пожарах на носу судна. Машинное отделение и по меньшей мере два трюма были затоплены, и не было электричества. Представители Aspides ранее предупреждали об опасности взрыва в непосредственной близости от судна.