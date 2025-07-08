Грузовые суда в Красном море подверглись новым нападениям боевиков

Грузовые суда в Красном море подвергаются новым нападениям, а йеменские хуситы утверждают, что потопили судно. Два члена экипажа пропали без вести после атаки беспилотника на греческое судно Eternity C. Йеменские повстанцы-хуситы утверждают, что MV Magic Seas затонул после воскресного рейда.
Два члена экипажа судна, управляемого Грецией, были ранены, а двое пропали без вести в результате атаки беспилотника у берегов Йемена в понедельник, спустя несколько часов после того, как поддерживаемые Ираном боевики-хуситы заявили о нападении на другой сухогруз в Красном море, заявив, что судно затонуло.
Нападение, совершенное в понедельник в 50 морских милях к юго-западу от порта Ходейда, стало вторым нападением хуситов на торговые суда в жизненно важном морском коридоре с ноября 2024 года, сообщил представитель операции Европейского союза Aspides, призванной помочь защитить судоходство в Красном море.
Сухогруз Eternity C, действующий под флагом Либерии и эксплуатировавшийся греками, с 22 людьми на борту — 21 филиппинцем и одним россиянином — был атакован морскими беспилотниками, сообщил агентству Рейтер его менеджер Cosmoship Management.
Два члена экипажа были серьезно ранены, а двое пропали без вести, сообщили в компании, добавив, что на борту находились три вооруженных охранника. Мостик судна был поврежден, а телекоммуникации повреждены.
Позже представитель Aspides сообщил, что судно дрейфовало по течению после атаки морских беспилотников и четырех быстроходных катеров с людьми, которые запустили по меньшей мере четыре реактивных гранаты. Судно не запрашивало сопровождения или защиты у военно-морских сил, добавил чиновник.
Никто не взял на себя ответственность за это нападение, отмечает The Guardian.
Ранее хуситы взяли на себя ответственность за воскресное нападение на сухогруз MV Magic Seas, принадлежащий Греции, у юго-запада Йемена. В ходе рейда были обстреляны из огнестрельного оружия и гранатометов восемь катеров, а также ракеты и четыре надводных судна без экипажей.
Как пишет The Guardian, 19 членов экипажа были вынуждены покинуть судно под флагом Либерии, поскольку оно начало набирать воду. По словам источников, моряки были подобраны проходившим мимо судном и благополучно прибыли в Джибути.
Хуситы заявили, что они потопили судно, но Майкл Бодуроглу, представитель Stem Shipping, один из коммерческих менеджеров судна, заявил, что не было независимого подтверждения того, что это произошло. Экипаж сообщил о пожарах на носу судна. Машинное отделение и по меньшей мере два трюма были затоплены, и не было электричества. Представители Aspides ранее предупреждали об опасности взрыва в непосредственной близости от судна.
С тех пор как в октябре 2023 года началась война Израиля в Газе против палестинской военизированной группировки ХАМАС, хуситы нападают на Израиль и суда в Красном море, что, по их словам, является актом солидарности с палестинцами, напоминает The Guardian.
В ответ Израиль нанес удары по объектам хуситов, начав их в понедельник впервые почти за месяц. Майское соглашение о прекращении огня между США и хуситами не касалось Израиля. По данным компании Diaplous, занимающейся обеспечением морской безопасности, последние атаки подчеркивают растущий операционный риск для коммерческих операторов, чьи суда заходят в израильские порты.
По словам Бодуроглу, Magic Seas перевозила железо и удобрения из Китая в Турцию, что представлялось малорискованным рейсом, поскольку не имело никакого отношения к Израилю, добавив, что Stem Shipping не получала никаких предупреждений о нападении.
Но флот Allseas Marine, другого коммерческого менеджера Magic Seas, за последний год совершал заходы в израильские порты, согласно анализу британской компании по управлению морскими рисками Vanguard Tech.
«Эти факторы подвергают Magic Seas чрезвычайному риску стать мишенью», — сказала Элли Шафик, глава отдела разведки Vanguard Tech.
Джон Ксилас, председатель ассоциации грузоперевозчиков Intercargo, сказал, что экипаж был «невинными людьми, которые просто выполняли свою работу, поддерживая развитие мировой торговли».
«Никто в море никогда не должен сталкиваться с таким насилием», — сказал он.