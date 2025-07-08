Движение-иноагент «Голос»* прекратило свою деятельность

Движение «Голос» было создано на базе одноименной ассоциации, ранее являвшейся членом «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO). В сентябре 2021 года Генеральная прокуратура признала ENEMO нежелательной организацией на территории России. Ассоциация «Голос» была упразднена по решению суда в 2016 году. Согласно версии обвинения, после того как ENEMO была включена в перечень нежелательных организаций, Григорий Мельконьянц продолжил руководство деятельностью движения и совершал противоправные действия вплоть до своего задержания 17 августа 2023 года.