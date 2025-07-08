В США назвали сроки возобновления поставок оружия Украине

Соединенные Штаты могут возобновить поставки военной помощи Украине в ближайшие недели, пишет Politico, ссылаясь на источники.
Представители США и Украины обсудят этот вопрос на переговорах в Риме и Киеве, которые пройдут на этой и следующей неделях, поделились подробностями авторы публикации.
По информации издания, спецпосланник президента США Кит Келлог проведет встречу с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым, во время которой они обсудят поставки бронированной техники.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не несет ответственности за задержку поставок оружия украинской стороне. В ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским хозяин Белого дома объяснил, что приостановка поставок связана с пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по иранским ядерным объектам.
Американский лидер также пообещал поставлять больше оружия бывшей советской республике, указав на то, что речь идет преимущественно об «оборонительных» средствах.