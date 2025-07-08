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В США назвали сроки возобновления поставок оружия Украине

Соединенные Штаты могут возобновить поставки военной помощи Украине в ближайшие недели, пишет Politico, ссылаясь на источники.

Соединенные Штаты могут возобновить поставки военной помощи Украине в ближайшие недели, пишет Politico, ссылаясь на источники.

Представители США и Украины обсудят этот вопрос на переговорах в Риме и Киеве, которые пройдут на этой и следующей неделях, поделились подробностями авторы публикации.

По информации издания, спецпосланник президента США Кит Келлог проведет встречу с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым, во время которой они обсудят поставки бронированной техники.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не несет ответственности за задержку поставок оружия украинской стороне. В ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским хозяин Белого дома объяснил, что приостановка поставок связана с пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по иранским ядерным объектам.

Американский лидер также пообещал поставлять больше оружия бывшей советской республике, указав на то, что речь идет преимущественно об «оборонительных» средствах.

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