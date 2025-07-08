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Politico: США могут возобновить поставки оружия Киеву после встречи в Риме

Газета отметила, что переговоры представителей двух стран состоятся на текущей и следующей неделях.

Источник: Аргументы и факты

США могут возобновить поставки некоторого вооружения на Украину после встреч представителей двух стран в Риме и Киеве на текущей и следующей неделях, сообщает американская газета Politico со ссылкой на собственные источники.

В публикации отмечается, что на Международной конференции по восстановлению Украины, которая будет проходить с четверга по пятницу (10−11 июля) в Италии, состоится встреча спецпосланника Соединенных Штатов по вопросам Украины Кита Келлога и главы украинского Минобороны Рустема Умерова, а после пройдут переговоры и в Киеве.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна планирует передать Украине «больше оружия», отметив, что речь идет об «оборонительных» видах вооружения. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Штаты приостановили отправку украинской стороне зенитных ракет и ряда высокоточных боеприпасов.

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