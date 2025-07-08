Politico: США могут возобновить поставки оружия Киеву после встречи в Риме

В публикации отмечается, что на Международной конференции по восстановлению Украины, которая будет проходить с четверга по пятницу (10−11 июля) в Италии, состоится встреча спецпосланника Соединенных Штатов по вопросам Украины Кита Келлога и главы украинского Минобороны Рустема Умерова, а после пройдут переговоры и в Киеве.