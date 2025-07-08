80 долларов за шпионаж: российского военного обвиняют в госизмене

Бывший военнослужащий из Челябинска обвиняется в передаче секретной информации Вооруженным силам Украины за 80 долларов. По версии следствия, он также пытался перейти на сторону противника, чтобы вступить в «Легион “Свобода России”»*. Однако свою вину он отрицает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.