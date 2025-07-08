80 долларов за шпионаж: российского военного обвиняют в госизмене

Бывший военнослужащий из Челябинска обвиняется в передаче секретной информации Вооруженным силам Украины за 80 долларов. По версии следствия, он также пытался перейти на сторону противника, чтобы вступить в «Легион “Свобода России”»*. Однако свою вину он отрицает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Обвиняемый был этапирован в Москву для личного участия в рассмотрении уголовного дела во Втором Западном окружном военном суде.
Согласно материалам следствия, за отправку фотографий с изображением российской техники, складов с оружием и продовольствием он получил два перевода — 30 и 50 долларов — от украинских спецслужб.
Сам обвиняемый признал фактические обстоятельства, но утверждает, что не совершал преступления. В материалах дела приводятся его слова: «Признаю факты, но вины за собой не вижу».
Ранее KP.RU писал, что сотрудники УФСБ по Новосибирской области выявили в соцсетях подозрительный «патриотический конкурс», в рамках которого участников фактически подталкивали к государственной измене. Как установили силовики, организаторы просили присылать фото и видео стратегических объектов инфраструктуры региона. Участникам обещали денежное вознаграждение за участие в проекте.
*Запрещенная на территории России террористическая организация.