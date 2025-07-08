Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон получил от Трампа новый приказ из-за российских ударов невиданной силы по Украине

Министерство обороны США объявило о решении вновь начать поставки оборонительного вооружения Украине. В Штатах говорят, что страна будет руководствоваться принципом «Америка прежде всего». Полный текст заявления появился на сайте Пентагона.

Источник: Life.ru

«По указанию президента (США Дональда) Трампа Министерство обороны отправляет дополнительное оборонительное оружие на Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», — сказано в тексте.

В Пентагоне отметили, что при оценке своих военных поставок по всему миру страна руководствуется принципом «Америка прежде всего».

Ранее Дональд Трамп заявил, что по Украине наносятся удары огромной силы, поэтому она должна защищать себя. В связи с этим он объявил, что США направят Киеву больше оружия. Затем это подтвердили в Пентагоне. Известно, что поставки могут быть возобновлены уже на этой неделе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше