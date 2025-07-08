Пентагон получил от Трампа новый приказ из-за российских ударов невиданной силы по Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что по Украине наносятся удары огромной силы, поэтому она должна защищать себя. В связи с этим он объявил, что США направят Киеву больше оружия. Затем это подтвердили в Пентагоне. Известно, что поставки могут быть возобновлены уже на этой неделе.