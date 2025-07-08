Торговая дуэль: Казахстан готовит ответ на удар Трампа

Ранее президент США Трамп направил главе Казахстана Токаеву письмо, в котором уведомил его, что Америка вводит пошлины на товары из Казахстана в размере 25%. Белый дом в тот же день распорядился ввести такие же сборы для Японии и Южной Кореи.