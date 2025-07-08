В Воронежской области ушел в отставку министр предпринимательства

Геннадию Швыркову 53 года. Он родился в поселке Добринка Липецкой области. В 1994 году окончил юрфак Воронежского госуниверситета по специальности «Правоведение». Карьеру в органах власти начал с должности помощника председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Новгородской области, которую занимал в марте-июне 2011 года. Через три года перешел на работу в мэрию Воронежа, став первым замглавы управы Ленинского района. С декабря 2014 года по март 2015-го исполнял обязанности руководителя управы, затем был утвержден на этом посту, занимал его до сентября 2016 года. С октября того же года по февраль 2017-го господин Швырков работал заместителем министра — директором департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.