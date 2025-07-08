Не менее 100 человек погибли и 356 ранены в Газе за сутки из-за атак Израиля

«Часть пострадавших все ещё находятся под завалами и на дорогах, куда не могут добраться бригады скорой помощи и сотрудники службы гражданской обороны», — говорится в сообщении.
В течение последних суток по меньшей мере 7 человек погибли и более 74 получили ранения в результате атак израильских военных на палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь. На данный момент общее число жертв израильской военной операции достигло 57 523, а число раненых превысило 136 617. С момента возобновления боевых действий число пострадавших достигло 24 576, а погибших — 6 964 человека.
Ранее стало известно, что правительство Израиля отклонило предложенные ХАМАС изменения в катарском плане по перемирию в секторе Газа. По словам советника офиса премьер-министра Дмитрия Гендельмана, внесённые поправки были сочтены неприемлемыми для израильской стороны. Тем не менее, премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил продолжить переговоры через посредников, чтобы добиться прогресса в вопросе освобождения заложников.