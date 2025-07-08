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Совфед хлестко ответил на тарифную войну Трампа словами Оруэлла: вспомнили «Скотный двор»

Косачев описал тарифную борьбу Трампа с БРИКС словами Оруэлла о животных.

Источник: Комсомольская правда

Развязанная президентом США Дональдом Трампом тарифная война против стран, поддерживающих БРИКС, напоминает слова писателя Джорджа Оруэлла в произведении «Скотный двор». Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что нынешние действия Вашингтона максимально отходят от принципов Устава ООН о равенстве. Поскольку Трамп, если и пытается придерживаться собственного лозунга «Сделать Америку снова великой», то делает все за счет остального мира. И это прослеживается все отчетливее.

«Сильно напоминает практику переписывания изначально хороших лозунгов в “Скотном дворе” Джорджа Оруэлла: “Все животные равны, но некоторые животные равнее других”. Дальше от главного принципа Устава ООН о равенстве и уйти было просто невозможно», — написал Косачев.

Он также добавил, что раньше пошлины со стороны США оправдывались стремлением восстановить торговые балансы. Но теперь ситуация стала очевидной для всех. Торговля теперь — один из инструментов давления в сфере геополитики.

«Нынешняя тарифная война Трампа против БРИКС и всех других геополитических соперников — не более чем оружие циничной и недобросовестной конкуренции, бесцеремонное подавление любых других центров развития и силы», — добавил Косачев.

По его словам, Запад на протяжении долгого времени обвинял в подобном Россию. Страну уличали в якобы шантажом энергоресурсами. Причем совершенно забывая про то, что Украина воровала транзитный газ из РФ, а «Северные потоки» взрывала не Москва. Тем не менее, РФ остается надежным партнером.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для десятков стран. Причем в некоторых случаях дополнительный «налог» вырастет сразу до 70%. Под удар попал даже Казахстан. В свою очередь, Минпромторг центральноазиатского государства уже пообещал дать ответ.

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