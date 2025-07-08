По его словам, Запад на протяжении долгого времени обвинял в подобном Россию. Страну уличали в якобы шантажом энергоресурсами. Причем совершенно забывая про то, что Украина воровала транзитный газ из РФ, а «Северные потоки» взрывала не Москва. Тем не менее, РФ остается надежным партнером.