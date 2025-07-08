Ирландский журналист Чей Боуз с сарказмом ответил на высказывания американского сенатора Линдси Грэма* по поводу усиления санкционных мер в отношении России.
Боуз сравнил потерю территорий Украиной и поиск ФБР досье по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
«Украина теряет территорию быстрее, чем ФБР досье на Эпштейна», — написал он в соцсетях.
Ранее сенатор заявил, что необходимо усилить санкции против Москвы.
Добавим, Джеффри Эпштейн, обвиненный в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, был арестован в 2019 году, но вскоре покончил с собой в тюремной камере, не дождавшись суда.
Судебные документы по делу Эпштейна рассекречивались поэтапно в 2019—2024 годах. В январе были опубликованы материалы, содержащие более 4,5 тыс. страниц, где упоминаются свыше 150 известных личностей, включая экс-президентов США.
* Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.