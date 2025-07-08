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Боуз: Украина теряет территорию быстрее, чем ФБР досье на Эпштейна

Ирландский журналист прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма по поводу усиления мер в отношении России.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз с сарказмом ответил на высказывания американского сенатора Линдси Грэма* по поводу усиления санкционных мер в отношении России.

Боуз сравнил потерю территорий Украиной и поиск ФБР досье по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

«Украина теряет территорию быстрее, чем ФБР досье на Эпштейна», — написал он в соцсетях.

Ранее сенатор заявил, что необходимо усилить санкции против Москвы.

Добавим, Джеффри Эпштейн, обвиненный в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, был арестован в 2019 году, но вскоре покончил с собой в тюремной камере, не дождавшись суда.

Судебные документы по делу Эпштейна рассекречивались поэтапно в 2019—2024 годах. В январе были опубликованы материалы, содержащие более 4,5 тыс. страниц, где упоминаются свыше 150 известных личностей, включая экс-президентов США.

* Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.