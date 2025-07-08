Фидан: Анкара ожидает ответа от Киева по российско-украинским переговорам

Руководитель МИД Турции Хакан Фидан сказал, что российская сторона уже заявила о готовности к третьему туру переговоров с Украиной, и Турция ждет ответа от украинской стороны.
Контакты продолжаются, сказал Фидан в интервью журналистам.
Первый раунд переговоров в Стамбуле состоялся в середине мая 2025 года, второй — в начале июня. Российские политики говорили, что третий раунд предположительно также будет организован в Стамбуле.
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