Россия передала Украине новое предложение по мирным переговорам через Турцию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает от Украины информации о дате проведения третьего раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле. Об этом он заявил телеканалу TRT Haber по итогам участия в саммите БРИКС в Бразилии.