Россия передала Украине новое предложение по мирным переговорам через Турцию

«Россия выразила готовность к третьему раунду переговоров. Теперь мы ждём ответ от украинской стороны», — сказал Фидан.
Министр иностранных дел также подчеркнул готовность Турции к организации встречи лидеров для обсуждения путей разрешения кризиса на Украине. Он отметил, что «нет никаких проблем с организацией встречи лидеров».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал об отсутствии каких-либо препятствий для проведения третьего раунда встречи между Россией и Украиной. По словам представителя Кремля, Москва находится на завершающей стадии согласования всех необходимых процедур с Киевом.