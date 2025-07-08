«Не виноватый он»: Трамп вступился за экс-президента страны БРИКС

Позже, во время пресс-конференции на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, Лулу напрямую спросили о посте Трампа в поддержку Болсонару. «Послушайте, я не собираюсь комментировать эту историю с Трампом и Болсонару», — сказал он. «У меня есть более важные темы для разговора, чем это. В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, и у этой страны есть хозяин — бразильский народ. Так что занимайтесь своими делами, а не нашими».