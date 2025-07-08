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Лукашенко ознакомится с развитием в Беларуси козоводства

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Могилевскую область. В центре внимания будут вопросы сельского хозяйства. Одна из тем рабочей поездки — выращивание в Беларуси племенных коз. Этим занимаются на Могилевском Госплемпредприятии.

Источник: Freepik

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Могилевскую область. В центре внимания будут вопросы сельского хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Одна из тем рабочей поездки — выращивание в Беларуси племенных коз. Этим занимаются на Могилевском госплемпредприятии.

В 2021 году начата работа по созданию племенного завода. Для этого в Беларусь были завезены 350 козочек и 20 козлов зааненской и альпийской пород. Ведется работа над созданием в стране племенных стад с высоким генетическим потенциалом, что позволит обеспечить импортозамещение племенной продукции коз, а также экспорт нового вида племпродукции. Также ведется работа по созданию станции искусственного осеменения.

Общая численность коз в Беларуси во всех категориях хозяйств составляет 48 тыс. голов. Из них 93% содержатся в хозяйствах населения, еще 2% — в крестьянско-фермерских хозяйствах, а остальные 5% — в сельхозорганизациях. -0-

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