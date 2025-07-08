Лукашенко ознакомится с развитием в Беларуси козоводства

В 2021 году начата работа по созданию племенного завода. Для этого в Беларусь были завезены 350 козочек и 20 козлов зааненской и альпийской пород. Ведется работа над созданием в стране племенных стад с высоким генетическим потенциалом, что позволит обеспечить импортозамещение племенной продукции коз, а также экспорт нового вида племпродукции. Также ведется работа по созданию станции искусственного осеменения.