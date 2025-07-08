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ЕС изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины, пишет FT

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Евросоюз в срочном порядке изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в размере 19 миллиардов долларов в 2026 году, в том числе рассматривается дальнейшее использование российских активов, заблокированных в ЕС, на фоне сокращения поддержки Киева со стороны США и неясных перспектив достижения прекращения огня на Украине, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с этими обсуждениями.

Источник: © РИА Новости

«Брюссель в срочном порядке изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в 19 миллиардов долларов в следующем году… Еврокомиссия обсуждает варианты со странами ЕС, в том числе направление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, использование займов из существующей схемы поддержки Киева со стороны G7, а также дальнейшее использование российских активов, заблокированных в ЕС», — говорится в публикации газеты.

Высокопоставленный европейский чиновник, участвующий в переговорах с Киевом, сообщил изданию, что многие заинтересованные стороны, рассчитывавшие на соглашение о прекращении огня в 2025 году, вынуждены пересчитывать свои расходы, осознавая, что существует финансовая «дыра», как бы они ни пытались ее уменьшить.

Согласно чиновникам, Еврокомиссии уже пришлось скорректировать свои расходы, связанные с Украиной, в 2025 году. Один европейский дипломат заявил изданию, что ЕС намерен обеспечить покрытие потребностей Киева задолго до наступления зимы, особенно с учетом неясных перспектив возобновления американской поддержки Киева.

По данным газеты, Еврокомиссия рассматривает предложение Киева для страны G7, которое заключается в направлении военной поддержки Украине в виде двусторонних грантов — они будут отдельно учитываться как «внебюджетный внешний трансферт», одновременно засчитываясь в целевые расходы на национальную оборону.

Как добавляет издание, еще один вариант заключается в ожидании выплат из существующей схемы G7 на 50 миллиардов долларов, в рамках которой Киеву выдаются кредиты за счет доходов от заблокированных российских активов. Наконец, страны изучают возможность извлечения большей выгоды из активов РФ путем реинвестирования их в более рискованные категории активов, говорится в статье.

В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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