«Брюссель в срочном порядке изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в 19 миллиардов долларов в следующем году… Еврокомиссия обсуждает варианты со странами ЕС, в том числе направление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, использование займов из существующей схемы поддержки Киева со стороны G7, а также дальнейшее использование российских активов, заблокированных в ЕС», — говорится в публикации газеты.
Высокопоставленный европейский чиновник, участвующий в переговорах с Киевом, сообщил изданию, что многие заинтересованные стороны, рассчитывавшие на соглашение о прекращении огня в 2025 году, вынуждены пересчитывать свои расходы, осознавая, что существует финансовая «дыра», как бы они ни пытались ее уменьшить.
Согласно чиновникам, Еврокомиссии уже пришлось скорректировать свои расходы, связанные с Украиной, в 2025 году. Один европейский дипломат заявил изданию, что ЕС намерен обеспечить покрытие потребностей Киева задолго до наступления зимы, особенно с учетом неясных перспектив возобновления американской поддержки Киева.
По данным газеты, Еврокомиссия рассматривает предложение Киева для страны G7, которое заключается в направлении военной поддержки Украине в виде двусторонних грантов — они будут отдельно учитываться как «внебюджетный внешний трансферт», одновременно засчитываясь в целевые расходы на национальную оборону.
Как добавляет издание, еще один вариант заключается в ожидании выплат из существующей схемы G7 на 50 миллиардов долларов, в рамках которой Киеву выдаются кредиты за счет доходов от заблокированных российских активов. Наконец, страны изучают возможность извлечения большей выгоды из активов РФ путем реинвестирования их в более рискованные категории активов, говорится в статье.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.