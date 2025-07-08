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PAS — это партия всем довольных: В Молдове лишь 30% населения удовлетворены жизнью и готовы и дальше голосовать за «хорошие времена» — при таком раскладе им и не нужно ничего менять

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения.

Источник: Комсомольская правда

Опросы общественного мнения, и последний опрос IMAS это подтвердил, стабильно показывают, что в Молдове есть 4−5% населения, которые «очень довольны жизнью». Еще четверть опрошенных говорят, что они «вполне довольны жизнью».

При этом 2−3% ожидают, что через год они будут жить намного лучше, а 25−27% — просто лучше.

Таким образом, в Молдове есть порядка 30% населения, которые довольны жизнью, и все остальные, которые жизнью не удовлетворены.

В то же время, опросы показывают, что порядка 30−32% избирателей по-прежнему готовы голосовать за правящую в Молдове Партию действия и солидарности президентки Майи Санду.

Очевидно, что довольные жизнью и голосующие за PAS — это одни и те же люди. PAS — это партия всем довольных. Зачем, спрашивается, им что-то менять? В качестве саундтрека своих встреч с избирателями они могли бы включать песенку «Summertime, and the living is easy».

Источник: t.me/nemdnews.

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