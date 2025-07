PAS — это партия всем довольных: В Молдове лишь 30% населения удовлетворены жизнью и готовы и дальше голосовать за «хорошие времена» — при таком раскладе им и не нужно ничего менять

Очевидно, что довольные жизнью и голосующие за PAS — это одни и те же люди. PAS — это партия всем довольных. Зачем, спрашивается, им что-то менять? В качестве саундтрека своих встреч с избирателями они могли бы включать песенку «Summertime, and the living is easy».