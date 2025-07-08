Новую уголовную статью хотят ввести в Казахстане

«Этот скот не был учтен, не вакцинирован своевременно. В этой связи сейчас мы будем усиливать контроль в этой сфере. Будет спрос с владельцев животных — так разводить скот нельзя! Отелилась корова, через семь дней он должен будет поставить на учет теленка, бирку на уши повесить. Но некоторые пренебрегают этими требованиями. Теперь поручение дано — провести подворовой обход и разъяснить требования закона: пока не было штрафов за отсутствие бирок, а теперь такие штрафы ужесточим, может быть, в два раза поднимем его размер. И будем привлекать к ответственности не только владельцев, но и ветеринаров, которые там работают. Почему они не следят за вверенной территорией?», — заявил Айдарбек Сапаров.