Демешин поручил провести жёсткий аудит хабаровских спортивных федераций

Несмотря на сотни организаций и десятки тысяч вовлечённых, фактическая активность многих структур близка к нулю.
С первых дней своей работы глава региона делает упор на развитие спорта как одного из ключевых направлений региональной политики. Однако, по его мнению, без действенных спортивных федераций вся система не способна дать результат.
«92 федерации не направили ни одного тренера на сборы, 33 аккредитованных организации показывают нулевой охват. Это яркий показатель. Они вообще ничего не делают, чтобы помочь нашим спортсменам из районов», — заявил Демешин.
Губернатор напомнил, что к спорту нужно подходить системно: поддерживать не только ведущие комплексы, но и развивать физкультуру во дворах и районах. Только так можно создать настоящую среду, в которой вырастают чемпионы. И эта работа невозможна без включенности федераций на местах.
«Каждого руководителя федерации вы должны озадачивать работой по развитию спорта, особенно в муниципальных районах. Там много ребят, которых я лично вижу на выездах, которые хотят заниматься больше», — подчеркнул он.
По поручению губернатора в ближайшее время будет проведён подробный аудит деятельности спортивных организаций. Его итоги обсудят на специальной коллегии с участием всех руководителей федераций. При этом власти не исключают и жёстких мер: наиболее формально работающие структуры могут лишиться аккредитации.