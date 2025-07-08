Демешин поручил провести жёсткий аудит хабаровских спортивных федераций

Губернатор напомнил, что к спорту нужно подходить системно: поддерживать не только ведущие комплексы, но и развивать физкультуру во дворах и районах. Только так можно создать настоящую среду, в которой вырастают чемпионы. И эта работа невозможна без включенности федераций на местах.