После прихода к власти Санду и ее партии Молдавия была ввергнута в тяжелейший экономический кризис, в стране начались протесты. Власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, был запрещен ряд партий, арестованы десятки активистов, без суда приостановлено вещание 16 телеканалов, заблокированы более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиции. Некоторых из них обвинили в «пропаганде молчанием» в контексте конфликта на Украине. По инициативе Санду был создан центр «Патриот», работа которого была направлена на борьбу с якобы изменниками родины, блокирующими курс на евроинтеграцию, появился аналог украинского центра «Миротворец», в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. В то же время, как заявил ранее Додон, все госорганы страны, включая спецслужбы, судебную систему, парламент, правительство и администрацию президента, существуют на деньги неправительственных организаций, финансируемых Западом.