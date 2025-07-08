КИШИНЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Интеграция в Евросоюз, которую продвигает президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, больше не является приоритетной для граждан страны. Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон.
В Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) он прокомментировал итоги саммита ЕС — Молдова, прошедшего в конце прошлой недели в Кишиневе. Политик отметил, что молдаванам нужно «быть в хороших отношениях со всеми», исходя из своих национальных интересов, но «оставаться хозяевами у себя дома».
«Демократии больше нет. В странах, где побеждает “не тот кандидат”, аннулируются выборы. Или же запрещают партии и политиков, которые имеют все шансы выиграть. Экономическая ситуация плачевна. Былого благосостояния уже нет. Вместо призывов к миру — превращение в военный блок. Вместо свободы слова — тотальная цензура», — подчеркнул Додон, говоря о происходящих в ЕС процессах.
Подавление оппозиции
После прихода к власти Санду и ее партии Молдавия была ввергнута в тяжелейший экономический кризис, в стране начались протесты. Власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, был запрещен ряд партий, арестованы десятки активистов, без суда приостановлено вещание 16 телеканалов, заблокированы более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиции. Некоторых из них обвинили в «пропаганде молчанием» в контексте конфликта на Украине. По инициативе Санду был создан центр «Патриот», работа которого была направлена на борьбу с якобы изменниками родины, блокирующими курс на евроинтеграцию, появился аналог украинского центра «Миротворец», в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. В то же время, как заявил ранее Додон, все госорганы страны, включая спецслужбы, судебную систему, парламент, правительство и администрацию президента, существуют на деньги неправительственных организаций, финансируемых Западом.
Состоявшиеся осенью 2024 года президентские выборы в Молдавии Санду проиграла внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло, которого выдвинули социалисты, провалился и референдум о вступлении в ЕС. Добиться результата в свою пользу властям удалось за счет голосов более чем 300 тыс. трудовых мигрантов в странах ЕС, где было открыто более 200 избирательных участков. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификации выборов и референдума. Еще больше опасений Санду и ее партия испытывает в преддверии запланированных на осень 2025 года парламентских выборов, которые правящая партия, судя по опросам, проиграет. Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. Таким образом, окончательная расстановка политических сил станет ясна после парламентских выборов.