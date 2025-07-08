Мишустин назначил нового главу Росаккредитации

Свою профессиональную деятельность Дмитрий Вольвач начал в 1998 году в межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 40 по Москве. С 2000 года работал на различных должностях в Министерстве по налогам и сборам, а затем в Федеральной налоговой службе. В 2019—2021 годах занимал пост заместителя руководителя ФНС России. С марта 2021 года Дмитрий Вольвач занимал должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации.