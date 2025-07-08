Рыженков и Лавров обсудили координацию работы в ООН, БРИКС и ШОС

«На встрече с главой российской делегации на саммите БРИКС Сергеем Лавровым стороны обсудили дальнейшую координацию работы внешнеполитических ведомств в ООН, БРИКС, ШОС и на других многосторонних площадках, а также ряд предметных вопросов двустороннего политического взаимодействия», — рассказали в министерстве.
На переговорах с вице-президентом Уганды Джессикой Роуз Алупо обсуждена реализация договоренностей, достигнутых во время февральского визита премьер-министра Беларуси. Они касаются таких сфер, как промышленность, продовольственная безопасность, энергетика и военно-техническое сотрудничество.
«Стороны положительно охарактеризовали активизацию двусторонних контактов и наметили направления по дальнейшему развитию межгосударственного диалога. В качестве первоочередного шага намечен визит вице-президента Уганды в Беларусь для обсуждения сотрудничества в сфере механизации сельского хозяйства страны и поставок белорусского продовольствия», — отметили в МИД.
На полях саммита также состоялись встречи Максима Рыженкова с государственным министром ОАЭ Ахмедом Али аль-Сайегом и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Стороны предметно обсудили ход реализации межгосударственных договоренностей, достигнутых во время официальных визитов в Беларусь и встреч на высшем уровне.