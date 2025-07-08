Рыженков и Лавров обсудили координацию работы в ООН, БРИКС и ШОС

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел двусторонние переговоры с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым и руководством делегаций из ряда других стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.