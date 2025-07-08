Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыженков и Лавров обсудили координацию работы в ООН, БРИКС и ШОС

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел двусторонние переговоры с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым и руководством делегаций из ряда других стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Источник: МИД

«На встрече с главой российской делегации на саммите БРИКС Сергеем Лавровым стороны обсудили дальнейшую координацию работы внешнеполитических ведомств в ООН, БРИКС, ШОС и на других многосторонних площадках, а также ряд предметных вопросов двустороннего политического взаимодействия», — рассказали в министерстве.

На переговорах с вице-президентом Уганды Джессикой Роуз Алупо обсуждена реализация договоренностей, достигнутых во время февральского визита премьер-министра Беларуси. Они касаются таких сфер, как промышленность, продовольственная безопасность, энергетика и военно-техническое сотрудничество.

«Стороны положительно охарактеризовали активизацию двусторонних контактов и наметили направления по дальнейшему развитию межгосударственного диалога. В качестве первоочередного шага намечен визит вице-президента Уганды в Беларусь для обсуждения сотрудничества в сфере механизации сельского хозяйства страны и поставок белорусского продовольствия», — отметили в МИД.

На полях саммита также состоялись встречи Максима Рыженкова с государственным министром ОАЭ Ахмедом Али аль-Сайегом и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Стороны предметно обсудили ход реализации межгосударственных договоренностей, достигнутых во время официальных визитов в Беларусь и встреч на высшем уровне.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше