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Лукашенко на ферме подарили двух коз

8 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На ферме по содержанию и выращиванию племенных коз Могилевского госплемпредприятия Президенту Беларуси Александру Лукашенко подарили двух коз — зааненской и альпийской пород, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Обе особи выведены здесь же, на ферме, их возраст 4,5 и 5 месяцев. Наибольший суточный удой у одной 3,7 кг (зааненской породы), у другой, альпийской, — около 4,6 кг.

Зааненская порода коз известна по всему миру. Ее отличает белая шерсть, высокая продуктивность, довольно крупный размер и отсутствие рогов. Количество молока, которые они дают, разнится в зависимости от условий содержания. В нашей стране это примерно 700−1200 л в год.

Альпийская порода, как и зааненская, относится к наиболее распространенным в мире. Но особи этой породы, в отличие от предыдущей, могут быть разнообразных расцветок. Их продуктивность также довольно высокая — в среднем около 800 литров в год. Характер животных покладистый, они неприхотливы к условиям содержания и способны переносить даже суровые погодные условия.

Молоко коз обеих пород лишено специфического запаха и по вкусу практически не отличается от коровьего.

Всего на ферме содержатся 687 животных, в том числе 394 козы маточного поголовья, 17 козлов-производителей и 276 голов молодняка.

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