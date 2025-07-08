Лукашенко на ферме подарили двух коз

Альпийская порода, как и зааненская, относится к наиболее распространенным в мире. Но особи этой породы, в отличие от предыдущей, могут быть разнообразных расцветок. Их продуктивность также довольно высокая — в среднем около 800 литров в год. Характер животных покладистый, они неприхотливы к условиям содержания и способны переносить даже суровые погодные условия.