«Крупнейший европейский порт готовиться к потенциальному конфликту с Россией, резервируя места под суда, перевозящие военные грузы», — пишет издание.
По данным газеты, в мае министерство обороны Нидерландов объявило, что Роттердам по требованию НАТО должен будет предоставлять место для обработки многочисленных судов, перевозящих военные грузы.
Как заявил Financial Times Симонс, управление порта Роттердама координирует действия с портом города Антверпен в Бельгии относительно того, как справиться с прибытием британских, американских и канадских транспортных средств и грузов.
«Не каждый терминал подходит для работы с военными грузами… Если будет необходимо перевозить большие объемы военных грузов, мы будем рассматривать Антверпен или другие порты, чтобы они взяли на себя часть нагрузки, и наоборот. Мы все меньше рассматриваем друг друга в качестве конкурентов», — заявил Симонс.
По его словам, по несколько недель четыре или пять раз в году в порту пришвартованы одно или несколько судов. Также несколько раз в год будут проводиться десантные военные учения.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собираются нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».