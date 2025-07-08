Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: крупнейший в Европе порт начал готовиться к якобы конфликту с Россией

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Крупнейший в Европе порт в Роттердаме начал резервировать места для судов НАТО, перевозящих военные грузы, и планировать проведение военных учений якобы в рамках подготовки альянса к конфликту с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на генерального директора управления морской гавани Бодуэна Симонса.

Источник: AP 2024

«Крупнейший европейский порт готовиться к потенциальному конфликту с Россией, резервируя места под суда, перевозящие военные грузы», — пишет издание.

По данным газеты, в мае министерство обороны Нидерландов объявило, что Роттердам по требованию НАТО должен будет предоставлять место для обработки многочисленных судов, перевозящих военные грузы.

Как заявил Financial Times Симонс, управление порта Роттердама координирует действия с портом города Антверпен в Бельгии относительно того, как справиться с прибытием британских, американских и канадских транспортных средств и грузов.

«Не каждый терминал подходит для работы с военными грузами… Если будет необходимо перевозить большие объемы военных грузов, мы будем рассматривать Антверпен или другие порты, чтобы они взяли на себя часть нагрузки, и наоборот. Мы все меньше рассматриваем друг друга в качестве конкурентов», — заявил Симонс.

По его словам, по несколько недель четыре или пять раз в году в порту пришвартованы одно или несколько судов. Также несколько раз в год будут проводиться десантные военные учения.

Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24—25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собираются нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше