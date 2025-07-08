В омском аэропорту определились с кандидатурой гендиректора

Во вторник, 8 июля 2025 года, обнародовано решение совета директоров ОАО «Омский аэропорт» по поводу кандидатуры генерального директора компании. Озвучено, что еще на один год, до 24 июля 2026 года, продлены полномочия действующего руководителя Омского аэропорта Олега Селиверстова, об альтернативных кандидатурах ничего не известно.
Стоит напомнить, что на посту генерального директора ОАО «Омский аэропорт» Селиверстов пребывает шесть лет, впервые его назначили в июле 2019 года, в последние годы выборная процедура проводилась ежегодно.
Примечательно, что весной 2025 года выбирался новый состав совета директоров Омского аэропорта, куда по преимуществу включили чиновников регионального правительства.