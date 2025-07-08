В омском аэропорту определились с кандидатурой гендиректора

Во вторник, 8 июля 2025 года, обнародовано решение совета директоров ОАО «Омский аэропорт» по поводу кандидатуры генерального директора компании. Озвучено, что еще на один год, до 24 июля 2026 года, продлены полномочия действующего руководителя Омского аэропорта Олега Селиверстова, об альтернативных кандидатурах ничего не известно.