Животноводство Казахстана оцифровали на 86%

Отмечается, что в 2024 году гражданам и организациям было доступно 93 вида госуслуг в сфере животноводства, из которых 51 — в электронном формате. Всего оказано 5,9 млн услуг, при этом 86% из них (5,1 млн) предоставлены онлайн.
«Наибольшим спросом в животноводстве пользовались услуги по развитию племенного животноводства, актуализации данных о сельхозживотных и присвоению номеров объектам по их выращиванию. В ветеринарной сфере — выдача паспортов, справок и сертификатов для экспорта продукции», — рассказал Мадиев.
По его словам, большая часть обращений связана с оформлением обязательных документов для ведения деятельности и соблюдения ветеринарных требований при перевозке продукции.
Идентификация скота
По словам Мадиева, в Казахстане также полностью автоматизировали один из ключевых процессов в ветеринарии — процедуру идентификации сельскохозяйственных животных.
Как отметил министр, ранее этот процесс сопровождался ручным вводом данных, дублированием информации, задержками в поставке бирок и отсутствием доступа к системе у частных ветеринаров.
В результате цифровизации в Казахстане внедрили электронный ветеринарный паспорт, мобильное приложение для ветеринарных специалистов и владельцев животных, а также технологию считывания данных.
«Количество шагов в процессе сократилось на 80%, число задействованных бизнес-ролей — вдвое», — отметил министр.
Он подчеркнул, что модернизация позволила не только упростить работу, но и повысить прозрачность, удобство и оперативность в одном из ключевых направлений агросектора.
Смарт-трекер для животных
Мадиев на заседании также представил отечественную разработку в сфере цифровизации агропромышленного комплекса — систему мониторинга состояния сельхоз животных через смарт-трекер.
Трекер позволяет в режиме реального времени отслеживать пищевую и физическую активность, температуру тела и поведение животного. Благодаря ему аграрии смогут выявлять отклонения в состоянии здоровья и предотвратить падеж скота.
Отмечается, что система закладывает цифровую основу для модернизации ветеринарной службы, а также может использоваться для автоматизации процессов целевого финансирования и страхования в животноводстве.
«Пилотное внедрение уже состоялось в трех регионах страны, и решение демонстрирует устойчивую эффективность в полевых условиях», — отметил министр.
Технологии в животноводстве
Также Мадиев рассказал про развитие прецизионного животноводства в Казахстане — подхода, при котором современные технологии используются для мониторинга и оптимизации условий содержания и кормления животных, повышения их продуктивности и благополучия.
По словам министра, современные решения включают автоматическое кормление, водоснабжение, управление микроклиматом, а также использование искусственного интеллекта для прогнозирования заболеваний и репродуктивного поведения животных. Для мониторинга пастбищ при таком подходе применяются дроны и спутники — технологии позволяют повысить производительность на 10−25% и сократить затраты на сумму до 15%.
По прогнозам The Business Research Company, мировой рынок прецизионного животноводства к 2029 году достигнет $7,93 млрд при среднегодовом росте в 9,1%.
Как будет меняться животноводство
По данным Precedence Research, объем мирового рынка ветеринарных услуг в 2024 году составил $131 млрд, а к 2034 году прогнозируется рост до $233 млрд при среднегодовом увеличении на 5,9%.
Такой рост обусловлен возрастающей ролью ветеринарной медицины в борьбе с зоонозами (заболевания, которые передаются от животных человеку), антимикробной резистентностью и в обеспечении экспортного контроля.
Среди приоритетов развития в Казахстане — внедрение телемедицины для фермеров, развертывание мобильных ветклиник в труднодоступных регионах и создание цифровых платформ для управления вакцинацией и клиническим мониторингом.
По данным EuroTier 2024, фермы, где созданы комфортные условия для животных, демонстрируют меньшую смертность, более высокие привесы и надои, а также лучшее качество мясо-молочной продукции.
В связи с этим в мире уже внедряются технологии для повышения комфорта сельхоз животных: автоматизированная вентиляция, обогрев полов, музыкальное сопровождение, системы снижения стресса при транспортировке и учитывающие поведение животных конструкции ферм.