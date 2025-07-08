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Животноводство Казахстана оцифровали на 86%

86% госуслуг в сфере животноводства в Казахстане предоставляются онлайн, следует из доклада главы Минцифры Жаслана Мадиева, озвученного на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

Отмечается, что в 2024 году гражданам и организациям было доступно 93 вида госуслуг в сфере животноводства, из которых 51 — в электронном формате. Всего оказано 5,9 млн услуг, при этом 86% из них (5,1 млн) предоставлены онлайн.

«Наибольшим спросом в животноводстве пользовались услуги по развитию племенного животноводства, актуализации данных о сельхозживотных и присвоению номеров объектам по их выращиванию. В ветеринарной сфере — выдача паспортов, справок и сертификатов для экспорта продукции», — рассказал Мадиев.

По его словам, большая часть обращений связана с оформлением обязательных документов для ведения деятельности и соблюдения ветеринарных требований при перевозке продукции.

Идентификация скота

По словам Мадиева, в Казахстане также полностью автоматизировали один из ключевых процессов в ветеринарии — процедуру идентификации сельскохозяйственных животных.

Как отметил министр, ранее этот процесс сопровождался ручным вводом данных, дублированием информации, задержками в поставке бирок и отсутствием доступа к системе у частных ветеринаров.

В результате цифровизации в Казахстане внедрили электронный ветеринарный паспорт, мобильное приложение для ветеринарных специалистов и владельцев животных, а также технологию считывания данных.

«Количество шагов в процессе сократилось на 80%, число задействованных бизнес-ролей — вдвое», — отметил министр.

Он подчеркнул, что модернизация позволила не только упростить работу, но и повысить прозрачность, удобство и оперативность в одном из ключевых направлений агросектора.

Смарт-трекер для животных

Мадиев на заседании также представил отечественную разработку в сфере цифровизации агропромышленного комплекса — систему мониторинга состояния сельхоз животных через смарт-трекер.

Трекер позволяет в режиме реального времени отслеживать пищевую и физическую активность, температуру тела и поведение животного. Благодаря ему аграрии смогут выявлять отклонения в состоянии здоровья и предотвратить падеж скота.

Отмечается, что система закладывает цифровую основу для модернизации ветеринарной службы, а также может использоваться для автоматизации процессов целевого финансирования и страхования в животноводстве.

«Пилотное внедрение уже состоялось в трех регионах страны, и решение демонстрирует устойчивую эффективность в полевых условиях», — отметил министр.

Технологии в животноводстве

Также Мадиев рассказал про развитие прецизионного животноводства в Казахстане — подхода, при котором современные технологии используются для мониторинга и оптимизации условий содержания и кормления животных, повышения их продуктивности и благополучия.

По словам министра, современные решения включают автоматическое кормление, водоснабжение, управление микроклиматом, а также использование искусственного интеллекта для прогнозирования заболеваний и репродуктивного поведения животных. Для мониторинга пастбищ при таком подходе применяются дроны и спутники — технологии позволяют повысить производительность на 10−25% и сократить затраты на сумму до 15%.

По прогнозам The Business Research Company, мировой рынок прецизионного животноводства к 2029 году достигнет $7,93 млрд при среднегодовом росте в 9,1%.

Как будет меняться животноводство

По данным Precedence Research, объем мирового рынка ветеринарных услуг в 2024 году составил $131 млрд, а к 2034 году прогнозируется рост до $233 млрд при среднегодовом увеличении на 5,9%.

Такой рост обусловлен возрастающей ролью ветеринарной медицины в борьбе с зоонозами (заболевания, которые передаются от животных человеку), антимикробной резистентностью и в обеспечении экспортного контроля.

Среди приоритетов развития в Казахстане — внедрение телемедицины для фермеров, развертывание мобильных ветклиник в труднодоступных регионах и создание цифровых платформ для управления вакцинацией и клиническим мониторингом.

По данным EuroTier 2024, фермы, где созданы комфортные условия для животных, демонстрируют меньшую смертность, более высокие привесы и надои, а также лучшее качество мясо-молочной продукции.

В связи с этим в мире уже внедряются технологии для повышения комфорта сельхоз животных: автоматизированная вентиляция, обогрев полов, музыкальное сопровождение, системы снижения стресса при транспортировке и учитывающие поведение животных конструкции ферм.