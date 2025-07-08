Животноводство Казахстана оцифровали на 86%

Отмечается, что в 2024 году гражданам и организациям было доступно 93 вида госуслуг в сфере животноводства, из которых 51 — в электронном формате. Всего оказано 5,9 млн услуг, при этом 86% из них (5,1 млн) предоставлены онлайн.