Джизакская область может стать одним из самых быстроразвивающихся регионов Узбекистана

Другой важный ресурс — земля. Несмотря на то, что в области насчитывается 1,3 млн гектаров сельхозугодий, лишь 40% из них используют под посевы. Кроме того, средний доход с одного гектара земли ниже, чем в других регионах. При рациональном использовании земель можно значительно увеличить производство продовольствия и кормов для животноводства.