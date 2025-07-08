Медведев: Трамп снова начал кататься на политических качелях

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина подвергается мощным атакам и должна укреплять свою оборону. В связи с этим американский лидер сообщил о планах увеличить военные поставки Киеву. Пентагон впоследствии подтвердил эту информацию. Сообщалось, что поставки вооружений на Украину могут возобновить уже на этой неделе.