Медведев: Трамп снова начал кататься на политических качелях

По мнению политика, Россия не должна обращать внимание на постоянно меняющуюся риторику американского президента.
Медведев привел в своем Telegram-канале ряд высказываний Трампа: «Я доволен разговором с Путиным»; «Я разочарован разговором с Путиным»; «Мы не поставляем нового оружия Украине»; «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».
Зампред Совбеза уверен, что высказывания американского президента ни на что не влияют, что Россия должна продолжать добиваться целей СВО — возвращать нашу землю и работать на победу.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина подвергается мощным атакам и должна укреплять свою оборону. В связи с этим американский лидер сообщил о планах увеличить военные поставки Киеву. Пентагон впоследствии подтвердил эту информацию. Сообщалось, что поставки вооружений на Украину могут возобновить уже на этой неделе.