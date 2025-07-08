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Медведев: Трамп снова начал кататься на политических качелях

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на непоследовательность президента США Дональда Трампа в высказываниях и действиях по отношению к ситуации вокруг Украины.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению политика, Россия не должна обращать внимание на постоянно меняющуюся риторику американского президента.

Медведев привел в своем Telegram-канале ряд высказываний Трампа: «Я доволен разговором с Путиным»; «Я разочарован разговором с Путиным»; «Мы не поставляем нового оружия Украине»; «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

Зампред Совбеза уверен, что высказывания американского президента ни на что не влияют, что Россия должна продолжать добиваться целей СВО — возвращать нашу землю и работать на победу.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина подвергается мощным атакам и должна укреплять свою оборону. В связи с этим американский лидер сообщил о планах увеличить военные поставки Киеву. Пентагон впоследствии подтвердил эту информацию. Сообщалось, что поставки вооружений на Украину могут возобновить уже на этой неделе.

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