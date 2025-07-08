Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Узбекистана прибыл в Грузию — цель визита

Запланированы двусторонние встречи с руководством Грузии, председателем парламента, министром иностранных дел, а также с руководителями ряда организаций этой страны.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым прибыла в Грузию с двухдневным визитом, сообщает ИА «Дунё».

Ранее визит делегации республики в Грузию анонсировал пресс-секретарь МИД РУз Ахрор Бурханов.

«Делегация нашей страны во главе с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым 8—9 июля посетит с официальным визитом столицу Грузии Тбилиси», — написал он в своем Telegram—канале.

Запланированы двусторонние встречи с руководством Грузии, председателем парламента, министром иностранных дел, а также с руководителями ряда организаций этой страны, добавил Бурханов.