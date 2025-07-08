Глава МИД Узбекистана прибыл в Грузию — цель визита

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым прибыла в Грузию с двухдневным визитом, сообщает ИА «Дунё».
Ранее визит делегации республики в Грузию анонсировал пресс-секретарь МИД РУз Ахрор Бурханов.
«Делегация нашей страны во главе с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым
Запланированы двусторонние встречи с руководством Грузии, председателем парламента, министром иностранных дел, а также с руководителями ряда организаций этой страны, добавил Бурханов.