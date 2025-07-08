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Мишустин прибыл в Екатеринбург на выставку «Иннопром»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник прилетел в Екатеринбург на международную промышленную выставку «Иннопром», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

На площадке выставки «Иннопром» председатель правительства выступит на главной стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». В графике Мишустина также встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером, сообщили ранее в пресс-службе кабмина.

В мероприятиях выставки также примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

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