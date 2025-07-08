Мишустин прибыл в Екатеринбург на выставку «Иннопром»

На площадке выставки «Иннопром» председатель правительства выступит на главной стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». В графике Мишустина также встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером, сообщили ранее в пресс-службе кабмина.
В мероприятиях выставки также примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
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Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.Читать дальше