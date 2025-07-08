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МИД Ирана отрицает запрос на встречу с представителями США

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отрицает запрос от иранской стороны о переговорах с США по ядерной сделке. О том, что Тегеран попросил Вашингтон о встрече, говорил президент США Дональд Трамп.

Источник: РИА "Новости"

«От нас не поступало никаких запросов на встречу с американской стороной», — сказал Эсмаил Багаи журналистам (цитата по ТАСС).

Дональд Трамп говорил, что готов к встрече с представителями Ирана "при необходимости’и и выразил мнение, что в этом заинтересована Исламская Республика. Накануне спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что переговоры США и Ирана состоятся, скорее всего, на следующей неделе.

13 июня Израиль начал военную операцию «Народ как лев», ударив по ядерным объектам Ирана. 22 июня США присоединились к атакам и ударили по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. 24 июня Иран и Израиль договорились о перемирии.

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