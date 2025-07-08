МИД Ирана отрицает запрос на встречу с представителями США

Дональд Трамп говорил, что готов к встрече с представителями Ирана "при необходимости’и и выразил мнение, что в этом заинтересована Исламская Республика. Накануне спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что переговоры США и Ирана состоятся, скорее всего, на следующей неделе.