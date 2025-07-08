Бокалы для вина, скатерть, шарф: Какими презентами одаривали президента Молдовы ее зарубежные коллеги

В первой половине 2025 года Санду официально получила подарки на сумму более 39 тысяч леев. Самым дорогим из них стал кувшин для вина из богемского хрусталя стоимостью более 7 600 леев, произведенный в Чехии и преподнесенный президентом страны Петром Павлом во время его визита в Кишинев в марте этого года.