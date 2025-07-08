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Бокалы для вина, скатерть, шарф: Какими презентами одаривали президента Молдовы ее зарубежные коллеги

Президентура решила рассекретить, какими презентами балуют Майю Санду зарубежные коллеги.

Источник: Соцсети

В первой половине 2025 года Санду официально получила подарки на сумму более 39 тысяч леев. Самым дорогим из них стал кувшин для вина из богемского хрусталя стоимостью более 7 600 леев, произведенный в Чехии и преподнесенный президентом страны Петром Павлом во время его визита в Кишинев в марте этого года.

Также он подарил Санду набор бокалов для красного вина по рыночной цене около 4600 леев, набор бокалов для игристого вина — за 4200 леев и набор бокалов для белого вина — за 4160 леев.

Когда наша глава государства приезжала в Киев с официальным визитом, президент Зеленский подарил ей скатерть с шестью вышитыми вручную льняными салфетками стоимостью около 2700 леев.

Во втором квартале этого года самым дорогим подарком Санду стал традиционный румынский шарф ручной работы из Буковины, который лидер из Бухареста Никушор Дан преподнес ей во время своего первого официального визита в Республику Молдова. Оценочная стоимость подарка составляет 1250 леев.

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