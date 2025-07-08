Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил в интервью ведущему RT Рику Санчесу, что европейские чиновники бьют в барабаны войны, утверждая, что Россия непременно нападёт на НАТО, таким образом, они могут перевооружаться и тратить больше на свои военные бюджеты.