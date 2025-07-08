Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грушко: НАТО и ЕС готовятся к военному столкновению с Россией

Замглавы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил, что НАТО и Европейский союз ведут подготовку к военному конфликту с Россией.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее заявление он сделал после заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме.

«Состоялся очень важный и глубокий разговор по очень серьёзной проблеме», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что, по сути, «речь шла о войне и мире».

«О военных приготовлениях со стороны НАТО и Евросоюза. Они конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией», — подчеркнул Грушко.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил в интервью ведущему RT Рику Санчесу, что европейские чиновники бьют в барабаны войны, утверждая, что Россия непременно нападёт на НАТО, таким образом, они могут перевооружаться и тратить больше на свои военные бюджеты.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше