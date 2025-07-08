Грушко: НАТО и ЕС готовятся к военному столкновению с Россией

Соответствующее заявление он сделал после заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме.
«Состоялся очень важный и глубокий разговор по очень серьёзной проблеме», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что, по сути, «речь шла о войне и мире».
Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил в интервью ведущему RT Рику Санчесу, что европейские чиновники бьют в барабаны войны, утверждая, что Россия непременно нападёт на НАТО, таким образом, они могут перевооружаться и тратить больше на свои военные бюджеты.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше