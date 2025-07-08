Новый начальник волгоградского Главка МВД Свинов лишился приставки «врио»

Основная задача, которая стоит перед руководителем ГУ МВД России по Волгоградской области, — снижение оттока кадров. Кроме того, перед Дмитрием Свиновым и начальством полиции в других регионах стоит задача снижение количества преступлений, совершаемых телефонными аферистами.
— Мы существенно изменили законодательство на этом направлении и ожидаем позитивных результатов. Значительного снижения количества преступлений данной категории (более чем на 20%) пока удалось добиться только в Курганской области, — подчеркнул Зубов.
Еще одно важное направление — контроль за мигрантами. По словам врио министра, в регионах России отмечается рост обеспокоенности населения нарастающей криминализацией иностранных граждан.
В приоритете и обеспечение безопасности дорожного движения.
— Это сложный вопрос, решение которого не ограничивается нашим функционалом. Тем не менее именно от полиции должна исходить инициатива по устранению основных факторов аварийности, прежде всего связанных с участием детей, а также с нетрезвым вождением. На сегодня рост дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения, в результате которых погибли люди, имеет место во всех трех регионах, — заявил Игорь Зубов.