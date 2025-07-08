Новый начальник волгоградского Главка МВД Свинов лишился приставки «врио»

— Это сложный вопрос, решение которого не ограничивается нашим функционалом. Тем не менее именно от полиции должна исходить инициатива по устранению основных факторов аварийности, прежде всего связанных с участием детей, а также с нетрезвым вождением. На сегодня рост дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения, в результате которых погибли люди, имеет место во всех трех регионах, — заявил Игорь Зубов.