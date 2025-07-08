MEE: Китай и Индия выступали против полноправного членства Турции в БРИКС

В июне прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что БРИКС не заинтересован в дальнейшем расширении и Турции наряду с 13 другими странами будет предложен особый статус «страна-партнер». Анкара до сих пор не объявила о своем решении относительно предложения БРИКС, а Эрдоган пропустил саммит блока в Бразилии, отправив вместо себя министра иностранных дел Хакана Фидана.