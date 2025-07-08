MEE: Китай и Индия выступали против полноправного членства Турции в БРИКС

В прошлом году Турция подвесила интригу, когда в сентябре 2024 года подала заявку на членство в БРИКС. Несмотря на многолетние публичные заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара рассматривает возможность вступления в БРИКС, мало кто верил, что страна НАТО действительно предпримет конкретные шаги, говорится в статье.
В июне прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что БРИКС не заинтересован в дальнейшем расширении и Турции наряду с 13 другими странами будет предложен особый статус «страна-партнер». Анкара до сих пор не объявила о своем решении относительно предложения БРИКС, а Эрдоган пропустил саммит блока в Бразилии, отправив вместо себя министра иностранных дел Хакана Фидана.
В апреле Трамп пригрозил 100%-ными пошлинами в отношении членов блока, если они попытаются создать валюту БРИКС. А 7 июля заявил, что США введут дополнительные 10%-ные пошлины для любых членов БРИКС, которые будут проводить «антиамериканскую политику». Эти заявления в том числе стали намеком для Анкары, которая заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, считает MEE.
«Турция является членом НАТО. У нескольких стран есть опасения по поводу того, как это повлияет на отношения с блоком», — сообщил MEE бразильский дипломат. По его словам, главным противником членства Турции в БРИКС была Индия.
В этом году ситуация обострилась: Нью-Дели неоднократно обвинял Анкару в поставках беспилотников, оружия и боеприпасов Пакистану во время очередного военного конфликта. Индийские СМИ даже утверждали, что в ходе операции «Синдур» индийскими силами были убиты двое турецких военных и что Турция предоставила Пакистану более 350 беспилотников и «советников» для координации ударов БПЛА.
Официально Индия напрямую не комментировала членство Турции в БРИКС, но напомнила, что блок принимает новых членов только по единогласному решению, отмечает издание.