Главное о «разморозке» военных поставок на Украину из США

Как стало известно о «разморозке» поставок оружия
О возобновлении военной поддержки украинской армии Дональд Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 7 июля. Республиканец обосновал отправку вооружения ситуацией, в которой оказался Киев. По словам политика, Украина «подвергается тяжелым ударам», пишут «Ведомости».
Трамп уточнил, что принимаемые меры, в том числе военные поставки, это его попытка «справиться с монстром», который был создан усилиями Джо Байдена. Президент добавил, что вооруженный конфликт между Киевом и Москвой вряд ли бы вспыхнул, если бы не действия команды его предшественника.
В Минобороны США подтвердили возобновление поставок по распоряжению Трампа. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что вооружение и снаряды отправят Киеву, чтобы «украинцы могли защитить себя», пока конфликт не урегулирован.
Как США отказались от поставок
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что основанием для прекращения поставок стал пересмотр приоритетов Вашингтона — теперь Пентагон будет руководствоваться национальными интересами США.
7 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, что отправка военной помощи Киеву поставлена на паузу из-за аудита арсенала и составов военных пакетов.
Последствия прекращения поставок
Отказ от помощи ВСУ вызвал бурную реакцию Украины и стран ЕС. 4 июля Трамп провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, темой беседы стала военная помощь. Глава Украины заявил о нехватке систем ПВО для «усиления защиты неба». Также Зеленский и Трамп обсудили перспективы организации совместного оборонного предприятия.
Издание Politico опубликовало статью о том, что пауза в поставках оружия из США на Украину будет короткой и уже после переговоров на высшем уровне Пентагон вновь начнет снабжать ВСУ снарядами и техникой.
Вопрос возобновления поставок включен в повестку встречи спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога с главой Минобороны Рустема Умерова в Риме
Что обещают в Белом доме
В США уже объяснили Киеву, что ВСУ могут ожидать прибытия партии инженерного оборудования и бронетехники.
Сроки поставок не уточняются.
Как происходили приостановки военных поставок ранее
Поставки вооружения и боеприпасов Киеву администрация Трампа ставит на паузу не в первый раз.