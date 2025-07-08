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Главное о «разморозке» военных поставок на Украину из США

Американский президент Дональд Трамп анонсировал отправку на Украину новых партий вооружения после паузы в снабжении ВСУ. Минобороны США подтвердило формирование пакетов военной помощи. Информацию о новой партии вооружения для Киева и сроках поставок собрали «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как стало известно о «разморозке» поставок оружия

О возобновлении военной поддержки украинской армии Дональд Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 7 июля. Республиканец обосновал отправку вооружения ситуацией, в которой оказался Киев. По словам политика, Украина «подвергается тяжелым ударам», пишут «Ведомости».

Трамп уточнил, что принимаемые меры, в том числе военные поставки, это его попытка «справиться с монстром», который был создан усилиями Джо Байдена. Президент добавил, что вооруженный конфликт между Киевом и Москвой вряд ли бы вспыхнул, если бы не действия команды его предшественника.

В Минобороны США подтвердили возобновление поставок по распоряжению Трампа. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что вооружение и снаряды отправят Киеву, чтобы «украинцы могли защитить себя», пока конфликт не урегулирован.

Как США отказались от поставок

О прекращении военной поддержки Киева со стороны США стало известно 1 июля. Издание Politico сообщило, что Пентагон больше не будет снабжать ВСУ зенитными ракетами и высокоточными боеприпасами.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что основанием для прекращения поставок стал пересмотр приоритетов Вашингтона — теперь Пентагон будет руководствоваться национальными интересами США.

7 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, что отправка военной помощи Киеву поставлена на паузу из-за аудита арсенала и составов военных пакетов.

Последствия прекращения поставок

Отказ от помощи ВСУ вызвал бурную реакцию Украины и стран ЕС. 4 июля Трамп провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, темой беседы стала военная помощь. Глава Украины заявил о нехватке систем ПВО для «усиления защиты неба». Также Зеленский и Трамп обсудили перспективы организации совместного оборонного предприятия.

Издание Politico опубликовало статью о том, что пауза в поставках оружия из США на Украину будет короткой и уже после переговоров на высшем уровне Пентагон вновь начнет снабжать ВСУ снарядами и техникой.

Вопрос возобновления поставок включен в повестку встречи спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога с главой Минобороны Рустема Умерова в Риме 10—11 июля. Также в Киеве анонсировали встречи с высокопоставленными западными чиновниками, во время которых будут обсуждаться нюансы поставок вооружения.

Что обещают в Белом доме

В США уже объяснили Киеву, что ВСУ могут ожидать прибытия партии инженерного оборудования и бронетехники.

Сроки поставок не уточняются.

Как происходили приостановки военных поставок ранее

Поставки вооружения и боеприпасов Киеву администрация Трампа ставит на паузу не в первый раз. 3—4 марта ведущие американские СМИ со ссылкой на авторитетных собеседников из высокопоставленных лиц сообщали о прекращении снабжения Украины Вашингтоном. В Пентагоне тогда объяснили, что это временная «заморозка», связанная с публичной ссорой Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, после которой не состоялось подписание двухстороннего договора о редкоземельных ресурсах.

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