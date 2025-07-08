Главное о «разморозке» военных поставок на Украину из США

Поставки вооружения и боеприпасов Киеву администрация Трампа ставит на паузу не в первый раз. 3—4 марта ведущие американские СМИ со ссылкой на авторитетных собеседников из высокопоставленных лиц сообщали о прекращении снабжения Украины Вашингтоном. В Пентагоне тогда объяснили, что это временная «заморозка», связанная с публичной ссорой Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, после которой не состоялось подписание двухстороннего договора о редкоземельных ресурсах.