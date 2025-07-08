Токаев принял главу ICAO

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в прошлом году введены в эксплуатацию новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, а пропускная способность аэропорта Алматы увеличилась в шесть раз — с 2,5 млн до 14 млн пассажиров в год.