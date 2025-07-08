Токаев принял главу ICAO

По информации Акорды, во время встречи было отмечено, что Казахстан стал первой страной в регионе, создавшей независимую Авиационную администрацию, что позволило значительно усилить контроль за безопасностью полетов. С прошлого года в Монреале функционирует офис Постоянного представительства Казахстана при ICAO.
Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в прошлом году введены в эксплуатацию новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, а пропускная способность аэропорта Алматы увеличилась в шесть раз — с 2,5 млн до 14 млн пассажиров в год.
«Подчеркнута важность подписываемого между Казахстаном и ICAO мастер-плана гражданской авиации, который призван стать стратегией долгосрочного развития авиационного сектора. В свою очередь президент совета ICAO поздравил нашу страну с достижениями в сфере гражданской авиации, отметив ее динамичное развитие, устойчивый рост и четко выстроенную структуру», — сообщили в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев наградил Сальваторе Шаккитано орденом «Достық» I степени за вклад в укрепление и развитие международного сотрудничества в области авиации.