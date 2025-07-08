Глава Дона Слюсарь про дороги в области: «Две российские беды»

По дороге в Рассвет — мы все стали звездами интернета, вся область. Мне только ленивый не переслал это видео. Это тот редкий случай, когда в одном месте две российские беды сплелись в самом причудливом симбиозе.
Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь раскритиковал решение перекрыть движение на дороге в поселке Рассвет Аксайского района. Этот участок стал широко известен после того, как автолюбитель проехал по нему и снял большое количество пешеходных переходов и «лежачих полицейских». Видео мгновенно разошлось по соцсетям.