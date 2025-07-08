Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 8 июля: главное

Во вторник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем ключевые заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Россия все еще ждет от Украины сроков нового раунда прямых переговоров двух стран.

Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждем предложения украинской стороны по возможным датам. Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Поставки США и Европы Киеву свидетельствуют о линии на продолжение боевых действий на Украине.

Необходимо прояснить, какое вооружение поступает на Украину из США.

Какой-то окончательной информации относительно того, что поставки завершены и остановлены, все-таки, не было, согласитесь. Там много противоречивых было заявлений. Очевидно, что поставки продолжаются, ну, это понятно. Очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину вооружением. Конечно, эти действия, скорее они, наверное, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Список недружественных стран может быть пересмотрен, он не является догмой. Страна считается недружественной, пока предпринимает недружественные действия против РФ.

РФ высоко ценит усилия Трампа и его команды по мирному урегулированию на Украине и видит потенциал для перезапуска отношений с США.

Безусловно, мы высоко ценим усилия Соединенных Штатов и лично президента Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

США по-прежнему реализуют антироссийские санкции, Москва считает их незаконными, они вредят предпринимателям двух стран.

Совместные проекты РФ и США были бы востребованы бизнесом двух стран и способны принести прибыль обеим сторонам.

Кремль внимательно будет отслеживать информацию о готовящемся новом пакете санкций ЕС.

Безусловно, мы внимательно будем отслеживать развитие событий в этом направлении. И до этого были заявления о том, что, дескать, уже подготовлен новый пакет подобных санкций. Наша позиция здесь хорошо известна, разумеется, мы будем делать все возможное, чему мы научились за эти годы, с тем, чтобы максимально минимизировать последствия от этих ограничений незаконных. Мы многому научились. У нас есть изрядный опыт на этой стезе, и мы его будем всемерно применять.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Президенту было доложено о самоубийстве Старовойта, но Кремль не комментирует чувствительную информацию.

Идет следствие и, как раз, собственно, вот это следствие и призвано ответить на все вопросы, пока оно идет, можно рассуждать, но это скорее, наверное, могут делать представители СМИ, политологи и так далее, но это не с руки делать нам.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

8 июля Владимир Путин примет в Кремле с докладом главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше