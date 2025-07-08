Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 8 июля: главное

Россия все еще ждет от Украины сроков нового раунда прямых переговоров двух стран.
Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждем предложения украинской стороны по возможным датам. Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим.
Поставки США и Европы Киеву свидетельствуют о линии на продолжение боевых действий на Украине.
Необходимо прояснить, какое вооружение поступает на Украину из США.
Какой-то окончательной информации относительно того, что поставки завершены и остановлены, все-таки, не было, согласитесь. Там много противоречивых было заявлений. Очевидно, что поставки продолжаются, ну, это понятно. Очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину вооружением. Конечно, эти действия, скорее они, наверное, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию.
Список недружественных стран может быть пересмотрен, он не является догмой. Страна считается недружественной, пока предпринимает недружественные действия против РФ.
РФ высоко ценит усилия Трампа и его команды по мирному урегулированию на Украине и видит потенциал для перезапуска отношений с США.
Безусловно, мы высоко ценим усилия Соединенных Штатов и лично президента Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной.
США по-прежнему реализуют антироссийские санкции, Москва считает их незаконными, они вредят предпринимателям двух стран.
Совместные проекты РФ и США были бы востребованы бизнесом двух стран и способны принести прибыль обеим сторонам.
Кремль внимательно будет отслеживать информацию о готовящемся новом пакете санкций ЕС.
Безусловно, мы внимательно будем отслеживать развитие событий в этом направлении. И до этого были заявления о том, что, дескать, уже подготовлен новый пакет подобных санкций. Наша позиция здесь хорошо известна, разумеется, мы будем делать все возможное, чему мы научились за эти годы, с тем, чтобы максимально минимизировать последствия от этих ограничений незаконных. Мы многому научились. У нас есть изрядный опыт на этой стезе, и мы его будем всемерно применять.
Президенту было доложено о самоубийстве Старовойта, но Кремль не комментирует чувствительную информацию.
Идет следствие и, как раз, собственно, вот это следствие и призвано ответить на все вопросы, пока оно идет, можно рассуждать, но это скорее, наверное, могут делать представители СМИ, политологи и так далее, но это не с руки делать нам.
8 июля Владимир Путин примет в Кремле с докладом главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.