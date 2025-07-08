Мишустин осмотрел выставку «Иннопром» в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с главами делегаций осмотрел стенды международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
В осмотре выставки также приняли участие первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр, вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич, вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев, член Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян.
Выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной платформой в России. В 2025 году выставка представлена разделами «Машиностроение и компоненты», «Промышленная автоматизация», «Металлургия и производство материалов», «Производственные технологии», «Цифровые технологии», «Технологии для города», «Услуги для промышленности».
В частности, как сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой правительства РФ к мероприятию, на «Иннопроме» размещен стенд национального центра «Россия». Здесь представлена экспозиция Универмаг «Россия», посвященная теме дома и домашнего очага. Ее основу составляют товары, полностью произведенные в России. Всего в экспозиции принимают участие 90 производителей из 46 регионов России.
Страна-партнер «Иннопрома-2025» Саудовская Аравия организовала на выставке стенд, оформленный в виде высокотехнологичного современного пространства. Он посвящен теме инвестиционного потенциала королевства и продукции национальных производителей.
На национальной экспозиции Белоруссии представлены модели низкопольного трамвая, электробусов, седельного тягача «МАЗ». Стенд группы «Синара» посвящен модели высокоскоростного поезда, общей вместимостью 455 пассажиров. Поезд будет оснащен комплексом машинного зрения, средствами дистанционного управления, устройствами интервального регулирования и цифрового управления.
Татарстан на своем стенде представил продукцию автомобильного завода «Соллерс», который действует в «Алабуге», в том числе автомобиль Sollers SP 7. Его производство по технологии полного цикла стартует в июле 2025 года. Старт продаж — август 2025 года. Также здесь презентованы минивэн премиум-класса и семейный минивэн Sollers SP 7. Кроме того, на «Иннопроме» представлен первый российский 5-секционный трамвайный вагон «ПК Транспортные системы».