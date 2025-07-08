Мишустин осмотрел выставку «Иннопром» в Екатеринбурге

Татарстан на своем стенде представил продукцию автомобильного завода «Соллерс», который действует в «Алабуге», в том числе автомобиль Sollers SP 7. Его производство по технологии полного цикла стартует в июле 2025 года. Старт продаж — август 2025 года. Также здесь презентованы минивэн премиум-класса и семейный минивэн Sollers SP 7. Кроме того, на «Иннопроме» представлен первый российский 5-секционный трамвайный вагон «ПК Транспортные системы».