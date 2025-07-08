Фарид Мухаметшин вручил автобусы татарстанским семьям с 10 и более детьми

Среди награжденных — семья Яруллиных из Набережных Челнов, в которой воспитывается 13 детей. Самому старшему из них 22 года, младшему — два, а в этом году в семье ожидается пополнение. Отец Радик Идрисович работает инженером-технологом, а его супруга Елена Валерьевна — победитель республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» в номинации «Женщина-мать».