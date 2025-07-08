Данные премьера Швеции попадали в открытый доступ из-за пробежек его охраны

Как уточняет издание, телохранители премьера несколько лет загружали в фитнес-приложение Strava маршруты своих пробежек, по которым было нетрудно отследить перемещение премьера и места, в которых он останавливался. По данным издания, в результате утечек мог быть раскрыт частный домашний адрес Кристерссона, маршруты, по которым он обычно ездит, а также места его ночлежек в заграничных поездках.