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«Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса». Лукашенко потребовал убрать поваленный лес в Беларуси

Лукашенко сказал убрать поваленный лес к 1 сентября в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 8 июля, во время рабочей поездки в Могилевскую область, сказал убрать поваленный лес к 1 сентября в Беларуси, передает БелТА.

— Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили, — акцентировал внимание глава государства.

В связи с этим президент Беларуси поставил задачу убрать поваленный лес:

— Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса, — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что если этого не сделать, то востребованное древесное сырье сгниет.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал популяризовать полезный козий сыр в Беларуси: «Надо влезть человеку в голову с этим сыром».

Тем временем Лукашенко сказал, какая отрасль принесет Беларуси живые деньги: «Удвоить производство».

Кроме того, глава Совета Республики Наталья Кочанова назвала самую тяжелую и ответственную работу в Беларуси.

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