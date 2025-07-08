«Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса». Лукашенко потребовал убрать поваленный лес в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 8 июля, во время рабочей поездки в Могилевскую область, сказал убрать поваленный лес к 1 сентября в Беларуси, передает БелТА.
— Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили, — акцентировал внимание глава государства.
В связи с этим президент Беларуси поставил задачу убрать поваленный лес:
— Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса, — заявил Александр Лукашенко.
Глава государства добавил, что если этого не сделать, то востребованное древесное сырье сгниет.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал популяризовать полезный козий сыр в Беларуси: «Надо влезть человеку в голову с этим сыром».
Тем временем Лукашенко сказал, какая отрасль принесет Беларуси живые деньги: «Удвоить производство».
Кроме того, глава Совета Республики Наталья Кочанова назвала самую тяжелую и ответственную работу в Беларуси.