Заявление Минторговли касательно новых тарифов США на товары из Казахстана

В ведомстве уточнили, что 7 июля 2025 года поступило официальное сообщение от президента Дональда Трампа о введении с 1 августа 2025 года новых импортных пошлин в отношении ряда стран, включая Казахстан.
Так, для продукции, экспортируемой из Казахстана в США, установлена единая ставка в размере 25 процентов на весь объем поставок.
При этом, продолжили в МТИ, большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.
Это касается основных сырьевых и стратегических товаров — нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. По оценкам, принятые меры не затронут около 95 процентов экспорта Казахстана в США.
В Министерстве добавили, что в рамках работы по сохранению предсказуемого торгового режима для казахстанских товаров правительство Казахстана направило в Администрацию Белого дома США конкретные предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли:
«Цель Казахстана — достижение согласованных решений по вопросам доступа на рынок и условий торговли. В настоящее время американская сторона рассматривает казахстанские предложения и проинформирует о дате проведения переговоров. Казахстан готовится к дальнейшим переговорам с американской стороной для защиты национальных интересов и развития устойчивого торгово-экономического партнерства».
В заключительной части приведены следующие статистические данные.
Товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год составил 4,2 млрд. долл. США, что на 4% выше, по сравнению с предыдущим годом (4,1 млрд. долл. США). Основными товарами экспорта из Казахстана в США являются: нефть сырая — 1,1 млрд. долл. США (с долей 56,2%), уран — 322,9 млн. долл. США (16,4%), серебро — 239,9 млн. долл. США (12,2%), ферросплавы — 188,2 млн. долл. США (9,5%), тантал и изделия из него — 17,6 млн. долл. США (0,89%) и другие.
Товарооборот между Казахстаном и США за январь-май 2025 года составил 1 265,8 млн долларов. Экспорт из Казахстана в США за январь-май 2025 года — 418,2 млн долларов.