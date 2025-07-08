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Заявление Минторговли касательно новых тарифов США на товары из Казахстана

Министерство торговли и интеграции (МТИ) Казахстана сегодня, 8 июля 2025 года, опубликовало важное заявление касательно новых тарифов США на товары из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что 7 июля 2025 года поступило официальное сообщение от президента Дональда Трампа о введении с 1 августа 2025 года новых импортных пошлин в отношении ряда стран, включая Казахстан.

Так, для продукции, экспортируемой из Казахстана в США, установлена единая ставка в размере 25 процентов на весь объем поставок.

При этом, продолжили в МТИ, большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.

Это касается основных сырьевых и стратегических товаров — нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. По оценкам, принятые меры не затронут около 95 процентов экспорта Казахстана в США.

Пресс-служба МТИ РК

В Министерстве добавили, что в рамках работы по сохранению предсказуемого торгового режима для казахстанских товаров правительство Казахстана направило в Администрацию Белого дома США конкретные предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли:

«Цель Казахстана — достижение согласованных решений по вопросам доступа на рынок и условий торговли. В настоящее время американская сторона рассматривает казахстанские предложения и проинформирует о дате проведения переговоров. Казахстан готовится к дальнейшим переговорам с американской стороной для защиты национальных интересов и развития устойчивого торгово-экономического партнерства».

Пресс-служба МТИ РК

В заключительной части приведены следующие статистические данные.

Товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год составил 4,2 млрд. долл. США, что на 4% выше, по сравнению с предыдущим годом (4,1 млрд. долл. США). Основными товарами экспорта из Казахстана в США являются: нефть сырая — 1,1 млрд. долл. США (с долей 56,2%), уран — 322,9 млн. долл. США (16,4%), серебро — 239,9 млн. долл. США (12,2%), ферросплавы — 188,2 млн. долл. США (9,5%), тантал и изделия из него — 17,6 млн. долл. США (0,89%) и другие.

Товарооборот между Казахстаном и США за январь-май 2025 года составил 1 265,8 млн долларов. Экспорт из Казахстана в США за январь-май 2025 года — 418,2 млн долларов.

Пресс-служба МТИ РК
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