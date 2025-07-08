Заявление Минторговли касательно новых тарифов США на товары из Казахстана

Товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год составил 4,2 млрд. долл. США, что на 4% выше, по сравнению с предыдущим годом (4,1 млрд. долл. США). Основными товарами экспорта из Казахстана в США являются: нефть сырая — 1,1 млрд. долл. США (с долей 56,2%), уран — 322,9 млн. долл. США (16,4%), серебро — 239,9 млн. долл. США (12,2%), ферросплавы — 188,2 млн. долл. США (9,5%), тантал и изделия из него — 17,6 млн. долл. США (0,89%) и другие.