Иран получит от Китая комплексы и ракеты ПВО по нефтяному бартеру

Иран способен производить зенитные ракетные комплексы самостоятельно и имеет для этого соответствующие технологии, но в данном случае речь идет о срочных и вынужденных мерах, поясняет MEE. Число поставляемых комплексов и ракет не раскрывается.
На данный момент Иран использует российские комплексы ПВО С-300ПМУ-2 и «Тор-М1», системы местного производства, такие как Khordad, Bavar 373 и Arman, а также HQ-2 — китайские копии старых советских ЗРК С-75М, HQ-7 — копии французского ЗРК Crotale.
Ранее стало известно, что Иран намерен пополнить свой авиапарк за счет китайских истребителей J-10C.