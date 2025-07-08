Иран получит от Китая комплексы и ракеты ПВО по нефтяному бартеру

Иран вскоре получит от Китая зенитно-ракетные комплексы HQ-9 и ракеты «земля-воздух» китайского производства по нефтяному бартеру. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сегодня, 8 июля, сообщает портал Middle East Eye (MEE). Срочные закупки этих вооружений понадобились Тегерану для ускоренного восстановления своих сил ПВО, серьезно пострадавших в результате израильских налетов в июне.