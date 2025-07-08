Согласно статье , Найтцель подчеркнул, что времена изменились и «агрессию» Россию недооценивать не стоит. Хотя он признал, что нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус сделал больше, чем его предшественники, в немецкой армии остаются «фундаментальные системные проблемы». «На мой взгляд, отсутствует реальная политическая воля к реформам, притом двухпартийная», — сказал он.

Найтцель отметил, что более 50% солдат бундесвера заняты «канцелярской работой» в министерстве, штабах, офисах, а бюрократии в немецкой армии стало слишком много. Это привело к тому, что многие военнослужащие «физически и профессионально непригодны» или «слишком стары» для ведения боевых действий, и их можно использовать только в качестве резерва.