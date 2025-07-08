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Bild: в ФРГ признали непригодными более половины военных

Профессор Потсдамского университета Зенке Найтцель в интервью Die Welt заявил о деградации немецкой армии и отсутствии воли к военным реформам в правительстве Германии.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Найтцель подчеркнул, что времена изменились и «агрессию» Россию недооценивать не стоит. Хотя он признал, что нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус сделал больше, чем его предшественники, в немецкой армии остаются «фундаментальные системные проблемы». «На мой взгляд, отсутствует реальная политическая воля к реформам, притом двухпартийная», — сказал он.

Найтцель отметил, что более 50% солдат бундесвера заняты «канцелярской работой» в министерстве, штабах, офисах, а бюрократии в немецкой армии стало слишком много. Это привело к тому, что многие военнослужащие «физически и профессионально непригодны» или «слишком стары» для ведения боевых действий, и их можно использовать только в качестве резерва.

Кроме того, он недоволен кадровым перекосом в бундесвере: в немецкой армии сейчас столько же подполковников, сколько и рядовых, утверждает он. Найтцель напомнил, что во время холодной войны в Германии было всего 8% офицеров, тогда как сейчас их 22%.

Он предлагает «радикальную кадровую реформу» под девизом «сокращать сверху, наращивать снизу». При этом он признает, что без четкого политического мандата осуществить такую реформу невозможно.

Я не знаю ни одного правительственного документа, в котором открыто говорилось бы о сути проблемы. В настоящее время растет только одно: массовое разочарование в бундесвере.

Зенке Найтцель
профессор Потсдамского университета

Как отмечает Bild, предыдущая цель по наращиванию постоянных вооруженных сил ФРГ до 203 000 человек не была достигнута. Несмотря на рекламные кампании и призывы блогеров в соцсетях, численность немецкой армии сейчас немногим превышает 181 000 военнослужащих.