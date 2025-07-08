Bild: в ФРГ признали непригодными более половины военных

Согласно статье, Найтцель подчеркнул, что времена изменились и «агрессию» Россию недооценивать не стоит. Хотя он признал, что нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус сделал больше, чем его предшественники, в немецкой армии остаются «фундаментальные системные проблемы». «На мой взгляд, отсутствует реальная политическая воля к реформам, притом двухпартийная», — сказал он.
Кроме того, он недоволен кадровым перекосом в бундесвере: в немецкой армии сейчас столько же подполковников, сколько и рядовых, утверждает он. Найтцель напомнил, что во время холодной войны в Германии было всего 8% офицеров, тогда как сейчас их 22%.
Он предлагает «радикальную кадровую реформу» под девизом «сокращать сверху, наращивать снизу». При этом он признает, что без четкого политического мандата осуществить такую реформу невозможно.
Я не знаю ни одного правительственного документа, в котором открыто говорилось бы о сути проблемы. В настоящее время растет только одно: массовое разочарование в бундесвере.
Как отмечает Bild, предыдущая цель по наращиванию постоянных вооруженных сил ФРГ до 203 000 человек не была достигнута. Несмотря на рекламные кампании и призывы блогеров в соцсетях, численность немецкой армии сейчас немногим превышает 181 000 военнослужащих.