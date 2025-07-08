Участок на побережье Каспийского моря вернули в госсобственность

Как уточняется, выявлены факты незаконного предоставления и нецелевого использования земли. Так, установлено, что городской акимат предоставил дополнительный участок 0,5 га на побережье Каспийского моря при наличии неосвоенного основного участка. При этом название ТОО, которое необоснованно получило учаток, в прокуратуре не обнародавали полностью — сообщили только заглавную букву наименования — ТОО «И». По решению суда эта земля была возвращена государству.