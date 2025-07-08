Участок на побережье Каспийского моря вернули в госсобственность

В этом году в Мангистауской области в государственную собственность вернули земельные участки общей площадью 91 тыс. га, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
«В текущем году по актам надзора в госсобственность возвращены 87 участков площадью 91 тыс. га, стоимостью 800 млн тенге», — сообщает надзорный орган.
Как уточняется, выявлены факты незаконного предоставления и нецелевого использования земли. Так, установлено, что городской акимат предоставил дополнительный участок 0,5 га на побережье Каспийского моря при наличии неосвоенного основного участка. При этом название ТОО, которое необоснованно получило учаток, в прокуратуре не обнародавали полностью — сообщили только заглавную букву наименования — ТОО «И». По решению суда эта земля была возвращена государству.
Кроме того, в регионе выявлены девять фактов самозахвата земель в черте города Актау, находящихся в собственности государства — наложены штрафы на сумму более 2 млн тенге.
Также государству возвращены 83 тыс. га сельхозземель в связи с неосвоением: количество скота не соответствовало нормам нагрузки на пастбища, что свидетельствовало о формальном использовании.
Напомним, в 2024 году «золотые участки» олигополии вдоль Каспийского моря вернули в госсобственность. В пользу государства было передано 115 земельных участков площадью 80 тыс. га. Тогда имена держателей участков и названия компаний также не раскрывались.